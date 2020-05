Liverpool, l’ex Barnes: “Salah e Mané possono partire se…”

Tutti hanno un prezzo. Questo il senso delle parole dell’ex centrocampista del Liverpool John Barnes condivise ai microfoni di Wion News. Secondo l’ex giocatore Reds, anche due protagonisti assoluti degli ultimi anni in casa inglese come Mohamed Salah e Sadio Mané potrebbero essere ceduti. Anzi, sarebbero proprio loro ad accettare l’addio in caso di… un’offerta salariare migliore.

Barnes: “Con un milione di euro a settimana…”

“Tutte le squadre vendono i propri giocatori. Questa è la realtà, così funziona il calcio moderno”, ha detto Barnes. “Ad esempio, il Barcellona è stato costretto a separarsi da Neymar. Ora i giocatori sono attratti dallo stipendio. Qualsiasi giocatore, e sono convinto che anche Mané e Salah potrebbero accettare un trasferimento se gli venisse offerta una cifra come un milione di euro a settimana. Non importa la qualità e lo status della squadra”. E sui giocatori passati da casa Reds: “Il Liverpool ha già venduto giocatori fantastici come Fernando Torres, Luis Suarez, Philippe Coutinho. È fantastico che la squadra abbia guadagnato forza grazie ai risultati sul campo, ma alla fine i giocatori vanno e vengono“.