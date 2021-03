Liverpool, l’ex Carragher aspetta Gerrard: “Ti adoro, ti aspetto la prossima stagione alla guida dei Reds…”

Grintoso e vincente. Steven Gerrard si conferma, ancora una volta, un mister moderno e, anche quando esagera e si fa espellere per proteste, ottiene comunque molti complimenti. Il tecnico dei Rangers, nel corso dell’ultima gara dei suoi, ha subito il cartellino rosso per doppia ammonizione per proteste, eppure ha visto il suo ex compagno di squadra ai tempi del Liverpool Jamie Carragher, complimentarsi con lui e… invitarlo alla guida proprio dei Reds per la prossima stagione.

Carragher aspetta Gerrard… al Liverpool

I rumors sul futuro di Jurgen Klopp alla guida del Liverpool continuano. Il manager tedesco non sembra così saldo al comando dei Reds ed ecco perché il siparietto creatosi negli studi di CBS con Jamie Carragher sembra essere il preludio ad un cambio nell’ambiente del club inglese. L’ex difensore, commentando l’espulsione subita dall’ex leggenda Gerrard con i suoi Rangers, ha scherzato rivolgendosi direttamente all’ex compagno: “Ti adoro Steven. La tua grinta. Wow. Non vedo l’ora di vederti al Liverpool la prossima stagione…”.

Parole che hanno lasciato di sasso l’intero studio che ha preso le affermazioni dell’ex difensore col sorriso. Al momento ancora nessuna replica da parte dei diretti interessati, ma siamo sicuri che Gerrard, un pensierino al Liverpool, lo sta facendo…