Liverpool, l’ex Carragher esalta Mané: “Una macchina, è il miglior esterno mancino al mondo”

Sadio Mané è una delle bocche da fuoco del Liverpool. Il senegalese, approdato ai Reds nel 2016 dopo l’esperienza al Southampton, ha già segnato otto reti in undici presenze in questo avvio di stagione, rappresentando una delle più solide certezze per il tecnico Jurgen Klopp. Dell’attaccante, al sito ufficiale del club, ha parlato in queste ore l’ex bandiera degli inglesi Jamie Carragher.

MACCHINA – “Mané è una macchina: insieme a Sterling è il miglior attaccante esterno mancino al mondo. Mi piace moltissimo, lo adoro: è senza dubbio il mio giocatore preferito del Liverpool. Segna, sa anche far segnare e gioca sempre con il sorriso”