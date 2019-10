Liverpool, Lovren: “Ora siamo abituati a determinate pressioni, stiamo facendo bene”

Dopo quasi trent’anni il Liverpool è pronto più che mai a vincere la Premier League. Parola del difensore dei Reds Dejan Lovren, classe ’89 croato, che fin qui ha totalizzato solamente 2 presenze in campionato: domenica contro il Tottenham e il 5 ottobre nel 2-1 contro il Leicester: “Ogni stagione che passa siamo sempre più intelligenti, possiamo dire così – ha affermato in una intervista al sito ufficiale del club e poi riportata dal Sun -, abbiamo imparato nel tempo alle varie tipologie di pressione che ci possono essere durante l’anno. Sappiamo ora quello che dobbiamo fare, ma non voglio dire che è fatta con 6-7 mesi di anticipo: procediamo step by step, perché la chiave sta tutta qui”. La squadra di Klopp, infatti, ha vinto anche contro gli Spurs ad Anfield e ha dunque mantenuto 6 punti di vantaggio sul City, secondo.