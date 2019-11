Liverpool-Manchester City, probabili formazioni e dove seguirla in tv

Domenica il Manchester City sfiderà il Liverpool e alla vigilia del big match, il tecnico dei campioni d’Inghilterra ha presentato la sfida sul terreno dei Reds. “Juergen Klopp ha in mano la migliore squadra del mondo, il Liverpool nella passata stagione è stato il miglior rivale di sempre che ho affrontato da quando alleno -riporta l’Ansa-. In ogni caso, noi proveremo a vincere e a imporre il nostro gioco, come del resto cerchiamo sempre di fare contro qualsiasi avversario. Domenica non ci sarà – ha detto l’allenatore spagnolo -. Claudio Bravo è un ragazzo eccezionale e sarà chiamato a sostituirlo fra i pali in questa sfida fra prima e seconda della Premier League. Bravo ha vinto tanto e possiede la giusta esperienza per una sfida di questo livello”. Fischio d’inizio domenica 10 novembre alle 17,30.

Probabili formazioni:

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; Bernardo, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Aguero, Sterling.

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 17:30.