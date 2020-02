Liverpool, Mané ammette: “Dura dopo l’infortunio. La Premier League? Vincerla nostro obiettivo dall’inizio…”

Torna e decide la gara. Sadio Mané non poteva sperare in un rientro in campo migliore. L’attaccante senegalese del Liverpool ha segnato il gol vittoria dei Reds contro il Norwich regalando altri punti fondamentali nella corsa alla vittoria della Premier League.

Parlando ai microfoni di Sky Sports, l’attaccante ha ammesso di aver passato alcuni momenti difficile a causa del problema fisico avuto ma anche confessato il desiderio principale dei suoi: vincere il campionato. “Vincere la Premier League era il nostro obiettivo sin dall’inizio. Ora il Liverpool sta andando bene, stiamo facendo un ottimo lavoro. Abbiamo ancora diverse partite da disputare ma questa vittoria è un altro passo verso l’obiettivo. Faremo del nostro meglio come squadra per andare avanti così”. E sulle sue condizioni fisiche Mané ha aggiunto: “Sono contento di essere riuscito a segnare. Non è stato facile dopo l’infortunio. Tutti i giocatori di calcio vogliono giocare costantemente, ma gli infortuni sono qualcosa che dobbiamo affrontare nel calcio e in generale nel mondo dello sport. Ho lavorato duramente per tornare e ce l’ho fatta”.