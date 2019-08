Liverpool, Mané avverte Robertson: “Ecco il giocatore che ti distruggerà”

La stagione trionfale del Liverpool non è passata attraverso i gol del suo straordinario tridente. Nei successi dei Reds c’è tanto di Andy Robertson: l’esterno difensivo inglese ha contribuito con le sue accelerazioni alle vittorie degli uomini di Jurgen Klopp. Solido in difesa, potente in fase di spinta, il terzino rappresenta una preziosa risorsa per il club vincitore dell’ultima Champions League. Tuttavia, secondo il compagno di squadra Sadio Mané, non può dormire sonni tranquilli. Il motivo? Un giocatore veloce e tecnicamente valido al punto da poterlo mettere in crisi. Non si tratta di Leo Messi o Cristiano Ronaldo, ma di un volto noto del Watford: Ismaila Sarr. Mané lo ha svelato ai microfoni di The Athletic: “Il primo giorno che ha firmato gli ho inviato un messaggio per augurargli buona fortuna, ribadendogli che ero felice per lui. È rapido. Penso che i difensori faranno fatica. L’ultima volta che ho parlato con Robbo (Andy Robertson ndr), gli ho detto: ‘Il Watford ha davvero un buon giocatore. Avrò bisogno di aiutarti di più, altrimenti Ismaila Sarr ti ucciderà, perché è un bravo dribblatore e molto, molto veloce’. Sono davvero felice per lui e ha fatto la scelta giusta per venire a Watford. Di sicuro penso che sarà fantastico incontrarlo”.