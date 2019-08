Liverpool, Mané da record: salta una partita dopo 111 gare consecutive!

L’annuncio è arrivato da parte di Jurgen Klopp: Sadio Mané non prenderà parte alla Community Shield. Il giocatore senegalese, infatti, non è stato convocato per la prima sfida contro il Manchester City a causa di un problema fisico. L’assenza dell’attaccante è pesante e non solo per l’enorme rendimento offensivo offerto nel corso delle ultime stagioni. Infatti, Mané non giocherà una gara con il Liverpool per la prima volta nel recente biennio. E, volendo essere più precisi, il filotto si interrompe dopo 111 partite consecutive in campo. Un primato fatto di forza di volontà e tenacia. Non è un caso se anche nell’incredibile rimonta ai danni del Barcellona l’unico superstite del tridente titolare falcidiato dagli acciacchi sia stato lui. E probabilmente nemmeno il risultato finale di quella gara è troppo sorprendente con Mané.