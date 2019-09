Liverpool, Mané: “Tutto chiarito con Salah. Ho detto le cose in faccia”

Jurgen Klopp può sorridere. Il suo Liverpool sta vivendo un ottimo avvio di stagione e si è da poco risolto uno spigoloso caso interno. Molti avevano notato la furia di Sadio Mané nei confronti di Mohamed Salah per la decisione dell’egiziano di non passargli la palla davanti al portiere, preferendo la soluzione personale. Dopo la grande incomprensione torna il sereno. Lo conferma lo stesso Mané ai microfoni di Canal +: “È tutto dimenticato. Queste sono cose che accadono nel calcio. A volte devi dire le cose faccia a faccia. A volte capita che non mi venga data la palla. Ci siamo riconciliati e siamo diventati i buoni amici che eravamo prima.”