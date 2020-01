Liverpool, marcia da record: potrebbe essere campione già a marzo!

Imbattibile, inarrestabile, travolgente. Gli aggettivi si sprecano per il Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds non conoscono sconfitta in Premier League dal k.o. contro il Manchester City nella scorsa stagione e nell’attuale campionato non hanno vinto solamente in un’occasione, quando pareggiarono il match di andata contro lo United. Per il resto una serie clamorosa di vittorie a ripetizione. I campioni d’Europa potrebbero scrivere un nuovo incredibile record: il trionfo più veloce e rapido. Infatti, finora l’incoronazione più precoce è stata quella del Manchester United di Sir Alex Ferguson, trionfatore in Inghilterra il 14 aprile 2001. Se gli uomini di Klopp dovessero proseguire con questo ritmo, la vittoria finale arriverebbe ancora prima. In caso di crisi nera del City, primo inseguitore, con conseguenti sconfitte in tutte le prossime gare, e qualora il Leicester non dovesse fare più di sei punti, il titolo potrebbe arrivare già all’1 marzo. Un’ipotesi molto complicata. Più fattibile un’altra eventualità: qualora gli uomini di Guardiola dovessero imporsi da qui alla fine del campionato, il Liverpool, continuando a vincere, sarebbe campione d’Inghilterra il 4 aprile. Il record di Sir Alex è a rischio.