Liverpool, Matip: “Nello spogliatoio nessuno capisce i modi di dire di Klopp”

La forza del Liverpool sta nel gruppo affiatato e nel gioco a tutto gas ideato da Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco è una delle anime dello spogliatoio, ma non è sempre facile riuscire a seguire le sue idee. Lo ha rivelato Joel Matip, difensore dei Reds ai microfoni di ’11freunde, soffermandosi anche su dei modi di dire particolari del proprio allenatore che non sempre vengono compresi dalla maggior parte dei suoi compagni: “A volte lui dice ‘Non è stato proprio come il giallo dell’uovo’, che vuol dire ‘Non è stata una cosa brillante’. Solo il suo assistente ed io scoppiamo a ridere. I miei compagni invece restano impassibili a pensare e poi io molte volte devo spiegargli il significato”. Per fortuna che poi a parlare è sempre il campo, chiaro e inequivocabile.