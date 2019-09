Liverpool, Moore attacca Ferguson: “Siamo tornati sul piedistallo…”

Si dice che la storia tenda a ripetersi. Sicuramente ha buona memoria Peter Moore, amministratore delegato del Liverpool. Il dirigente non ha dimenticato i momenti difficili dei Reds, spesso costretti a veder gli altri vincere negli ultimi anni. Una battuta era rimasta impressa nella mente di Moore e di altri tifosi “rossi”: quella di Sir Alex Ferguson, allenatore del Manchester United, la squadra rivale per eccellenza. L’ex tecnico dei Red Devils aveva affermato di essersi imposto di voler riportare il proprio club al vertice togliendo il Liverpool dal proprio piedistallo. A distanza di diverse stagioni, la situazione sembra essersi capovolta. E Moore si è lasciato andare ad una considerazione riportata dal Daily Mail: “Siamo tornati sul nostro trespolo, come si suol dire. Ciò che il Fenway Sports Group ha fatto a Liverpool negli ultimi nove anni è a dir poco miracoloso. Hanno attraversato alti e bassi ma sono rimasti sul percorso e non hanno mai tirato fuori un centesimo dal club”. Ed ora i risultati paiono dar ragione al Liverpool.