Liverpool, nel weekend al Var c’è l’arbitro che non punì Pickford. Sui social tifosi infuriati

Un’entrata scomposta e dura ha cambiato la stagione del Liverpool. Jordan Pickford, portiere dell’Everton, si è reso protagonista di un intervento terribile che probabilmente ha posto fine all’annata del difensore dei Reds Virgil Van Dijk. Il centrale difensivo olandese, infatti, ha riportato la frattura del legamento crociato anteriore. La mancata espulsione del numero uno dei Toffees ha mandato su tutte le furie i tifosi dei Reds. Il Var avrebbe potuto intervenire nonostante fosse stato fischiato un fuorigioco, ma il video assistente David Coote decise di lasciar proseguire il gioco.

FURIA

Lo stesso Coote è stato designato nuovamente come video assistente per il match del weekend tra Liverpool e Leicester City. Una sfida importante, dato che potrebbe ridisegnare il vertice di una classifica cortissima. Sui social i tifosi Reds si sono scatenati definendo la designazione una mancanza di rispetto per i campioni d’Inghilterra. Insomma, Coote è già nel mirino.