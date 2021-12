Liverpool nella storia del calcio inglese: prima squadra ad ottenere 2000 vittorie

Numeri magici per i Reds

Nonostante la Premier League si trovi a vivere una situazione decisamente caotica dal punto di vista delle gare rinviate a causa dell'emergenza Covid, c'è chi, come il Liverpool, continua la sua marcia e lotta per la prima posizione occupata dal Manchester City, distante ormai solo 1 punto. Grazie al successo ottenuto nella notte contro il Newcastle 3-1, la formazione Reds non solo porta a casa tre punti d'oro, ma taglia un traguardo da record per il calcio inglese.