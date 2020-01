Liverpool-Nike, accordo da record: battuti i primati della Premier League

Dopo aver scritto la storia sul campo, il Liverpool infrange nuovi record nel settore dell’abbigliamento sportivo. I Reds, infatti, hanno sottoscritto un accordo con Nike. La partnership prenderà il via a partire dall’1 giugno. Il colosso statunitense sarà il nuovo sponsor tecnico, rimpiazzando l’attuale New Balance. Ma a sorprendere è la cifra che l’azienda di capi d’abbigliamento sportivo verserà nelle casse del club inglese: ben 80 milioni di sterline, una cifra superiore a quella incassata dal Manchester United tra il 2015 e il 2025 che si attesta sui 75 milioni ed era stata finora il primato imbattuto. In questo momento, Liverpool-Nike è il terzo più ricco “matrimonio” del calcio, dietro solamente ai binomi da record Real Madrid-Adidas e Barcellona-Nike, capaci portare nelle casse delle due società rispettivamente 110 e 100 milioni di sterline.