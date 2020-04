Liverpool, no al finanziamento pubblico: “Avremmo fatto la scelta sbagliata”

Il Coronavirus non colpisce solamente la salute delle persone. La pandemia si sta abbattendo come un flagello sull’economia mondiale. Così i governi locali sono costretti a ricorrere a soluzioni articolate. Un aiuto ai club della Premier League è arrivato da un provvedimento del ministro Sunak, che permetterebbe di ricorrere al finanziamento pubblico per le aziende in difficoltà. Ha fatto scalpore il caso del Liverpool. I Reds, inizialmente, avevano pensato di utilizzare questa assistenza particolare. Tuttavia di fronte alle lamentele dei tifosi, i campioni d’Europa in carica hanno fatto una clamorosa retromarcia. Lo ha annunciato l’amministratore delegato Peter Moore: “Tenendo conto della prospettiva in questi tempi senza precedenti e strazianti, è importante affrontare un problema in cui, come organizzazione, siamo stati coinvolti dal fine settimana. Abbiamo consultato una serie di principali parti interessate nell’ambito di un processo volto a raggiungere il miglior risultato possibile per tutti gli interessati.Sono stati considerati una serie di possibili scenari, inclusi ma non limitati ad applicare al regime di conservazione del lavoro del Coronavirus che paga l’80% dello stipendio e garantendo il pagamento del 20%, fare domanda al Coronavirus Retention Scheme con una garanzia per rimborsare gli importi ricevuti in un secondo momento e, in terzo luogo, trovare un mezzo alternativo per coprire i nostri costi di maturità. È il risultato diretto di questa ampia consultazione – e delle nostre deliberazioni interne a vari livelli in tutto il Club – che abbiamo optato per trovare mezzi alternativi nonostante la nostra idoneità a richiedere il Programma di conservazione del lavoro del Coronavirus”.