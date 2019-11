Liverpool, nuovo allungo: 2-1 al Brighton. E il City stecca ancora

Continua la marcia trionfale del Liverpool in Premier League. I Reds di Jurgen Klopp mettono un nuovo importante mattoncino sulla strada verso un trionfo che manca da 30 anni, battendo il Brighton per 2-1. L’uomo della giornata è Virgil Van Dijk: il difensore olandese realizza una doppietta tra il 18′ e il 24′. Al 76′ Alisson viene espulso e tre minuti dopo è Lewis Dunk a riaprire l’incontro. Il Liverpool, però, non perde la calma e gestisce il risultato. La vittoria dei campioni d’Europa assume ancora più importanza alla luce del risultato del Manchester City, bloccato sul pari dal Newcastle. Raheem Sterling illude i Citizens con la rete del vantaggio al 22′, ma dopo 180 secondi arriva il pareggio con Willens. All’82’ sembra fatta per la squadra di Pep Guardiola grazie al gol di Kevin De Bruyne. Passano sei minuti e il Newcastle blocca nuovamente la strada del City con il gol di Shelvey. E in classifica il gap sale a 11 punti. Una vera e propria fuga per il Liverpool.