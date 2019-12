Liverpool, nuovo record vicino: può stabilire il massimo distacco in Premier

Sedici vittorie in diciassette incontri. Un filotto di successi impressionante che sta conducendo il Liverpool dritto verso la vittoria finale. I Reds possono eguagliare il ruolino del Barcellona 2012/13 che vinse tutte le gare del girone d’andata ad eccezione del Clasico con il Real, terminato in parità. Tuttavia c’è un primato già raggiunto: gli uomini di Jurgen Klopp hanno imitato il Liverpool che concluse il 1988 con 13 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Tuttavia, c’è ancora un incontro che potrebbe permettere ai Reds di ritoccare il record, incrementando il gap a proprio favore, qualora il Leicester dovesse incappare in un nuovo passo falso contemporaneo a un successo dei campioni d’Europa. E il primato poteva già essere infranto se si pensa che il Liverpool deve recuperare una partita, saltata per via dell’impegno del Mondiale per club. Senza dimenticare un altro dato: con altri sei punti di vantaggio, la banda di Klopp andrebbe a toccare il massimo vantaggio mai acquisito. Motivi più che sufficienti per non abbassare la guardia.