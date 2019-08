Liverpool, paura per Alisson. Klopp: “Niente Supercoppa per lui”

Buona la prima per il Liverpool. Al debutto nella Premier League 2019/2020, i Reds hanno avuto facilmente la meglio sul modesto Norwitch City con un netto 4-1. Tuttavia, i campioni d’Europa non possono sorridere fino in fondo dato l’infortunio occorso al portiere Alisson, costretto ad uscire già nel primo tempo per un fastidio al polpaccio. Le condizioni del brasiliano preoccupano Jurgen Klopp, che spera di poter recuperare il proprio totem difensivo il più velocemente possibile. Il tecnico tedesco ha già dato un annuncio importante: “Posso dire con certezza che non giocherà la Supercoppa europea contro il Chelsea. E’ uscito toccandosi il polpaccio e non sembra qualcosa di positivo. Addirittura potrebbe essere qualcosa di più serio del previsto”.