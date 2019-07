Liverpool, pazza idea di Klopp: vuole Ribery

Dall’Inghilterra rilanciano una clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda il Liverpool e Frank Ribery: Klopp lo vorrebbe in Reds per la prossima stagione.

Secondo quanto riporta Metro, dopo l’addio al Bayern Monaco e il no al Monaco per questioni di cuore, per Franck Ribery potrebbero aprirsi le porte della Premier League ed in modo particolare quelle di casa Liverpool. I campioni d’Europa, con Klopp in prima linea, vorrebbero portare ad Anfield il francese e formare così un reparto offensivo incredibile. Il classe ’83 andrebbe, infatti, ad aggiungersi ai titolari Mané-Firmino-Salah e alle riserve Shaqiri e Origi.