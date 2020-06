Liverpool, prima in tutto: è la squadra più amata e tifata della Premier League

Sarà per la Champions League vinta nella passata stagione o forse per il campionato inglese dominato in lungo e in largo, ma il Liverpool, secondo un sondaggio effettutato da YouGoov FootballIndex è attualmente la squadra più popolare di tutto il Regno Unito.

In base alle ricerche effettuate, la squadra guidata da Jurgen Klopp risulta avere l’8.3% delle preferenze. Cifra sufficiente per dominare la speciale classifica dei club più amati e tifati della Premier League. Al secondo posto, a sorpresa visti gli ultimi anni, il Manchester United col 6%. A seguire il Chelsea che completa il podio con il 3.1% delle preferenze. Dalla quarta alla decima posizione, invece, ecco Manchester City, Arsenal, Tottenham, Wolverhampton, Newcastle, Everton e Aston Villa che chiudela classifica anche in base a quella che è la sua reale pozione nel campionato.