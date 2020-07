Liverpool primo in tutto, anche nel riavere i tifosi allo stadio: il test in Community Shield

Dopo 30 anni il Liverpool è tornato sul tetto d’Inghilterra e il 30 agosto affronterà la vincente della FA Cup (Arsenal o Chelsea). La squadra di Klopp non ha potuto festeggiare il titolo con i propri tifosi e questo potrebbe dare la spinta ai Reds per riprovarci l’anno prossimo e alzare la coppa in un Anfield tutto esaurito.

TIFOSI DEL LIVERPOOL DI NUOVO ALLO STADIO

I tifosi del Liverpool però non dovranno attendere molto per rivedere i loro beniamini dal vivo. Secondo quanto riferito dal Telegraph infatti in occasione della finale del Community Shield in programma il 30 agosto, la Football Association potrebbe testare un graduale ritorno allo stadio dei tifosi e i sostenitori dei Reds potrebbero essere infatti i primi a rivedere la loro squadra dal vivo. Ancora non c’è un numero preciso delle persone che potranno fare il loro ingresso nell’impianto di Wembley, ma la Federazione inglese vuole effettuare delle prove generali per un possibile ritorno alla normalità.