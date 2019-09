Liverpool, retroscena Van Dijk: contratto più ricco grazie a…Maguire

Virgil Van Dijk è stato da poco premiato come il miglior giocatore dell’ultima edizione della Champions League. L’olandese del Liverpool si è imposto davanti a calciatore del calibro di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Ecco allora che, anche in casa Reds, sono stati pronti ad un riconoscimento importante, specie sotto l’aspetto economico. Per il classe ’91 sta per arrivare il rinnovo contrattuale che, nonostante i quasi quattro anni ancora rimanenti, è stato reso necessario anche per un motivo molto particolare.

RETROSCENA -Stando a quanto riportano il Sun e il Mirror, per Van Dijk è pronto un rinnovo del contratto che estenderà quello attuale per altri due anni, portando il totale a sei. Di conseguenza, in arrivo anche un adeguamento del compenso per il difensore che dalle 125 mila sterline, passerà a quasi 200. Il motivo? Secondo i due tabloid, il trasferimento di Harry Maguire dal Leicester al Manchester United è stato determinante per le operazioni tra Liverpool e il difensore. Il centrale del Manchester United è diventato il difensore più costoso della storia e ha firmato un contratto che gli permette di guadagnare 190 mila sterline alla settimana. Ecco perché, in casa Reds si è pensato di adeguare lo stipendio di quello che è ritenuto il miglior difensore del mondo al momento. Van Dijk, dunque, ringrazia…Maguire.