Liverpool, Robertson compra casa… a Manchester: 3.5 milioni per una villa accanto a quella di Sir Alex Ferguson

Non c’è rivalità che tenga, almeno in quanto a case e alla loro ubicazione. Il terzino del Liverpool Andy Robertson, infatti, ha appena acquistato una villa di lusso in quel di Manchester per la “modica” somma di 3.3 milioni di sterline, circa 3.5 milioni di euro.

Come riporta il Sun, l’esterno scozzese non ha badato a spese e neppure a chi si troverà tutti i giorni accanto. Infatti, il suo nuovo vicino sarà niente meno che… Sir Alex Ferguson, ex leggenda del Manchester United.

Robertson come Oxlade-Chamberlein

Come sottolineato dal tabloid britannico, però, Robertson non però il primo calciatore del Liverpool a decidere di cambiare casa e a trasferirsi a Manchester. Prima di lui, infatti, era stato il turno di Alex Oxlade-Chamberlein che aveva preso dimora proprio a Wilmslow road dove lo scozzese si sta trasferendo in questi giorni. Fa strano come due calciatori del club Reds si troveranno ad essere vicini di casa dello storico manager del Manchester United. Ma, almeno in fatto di ville, si spera non ci siano strane rivalità. Magari un giorno i tre non si troveranno per un buon tè caldo. Ma questo è un altro discorso…