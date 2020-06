Liverpool, Robertson svela il segreto del successo: “Siamo stati battuti e abbiamo reagito”

Andrew Robertson, terzino scozzese del Liverpool, ha gioito per il titolo di Premier League appena vinto dai Reds. La sconfitta del Manchester City ha sancito il successo degli inglesi grazie alla matematica.

Grande festa per tutti i componenti della squadra, ma anche il tempo di alcune interviste per i canali ufficiali.

Roberston: “Il nostro segreto è reagire”

“Abbiamo vinto la Champions League la scorsa estate e non posso dire di non essere contento di avere quella medaglia al collo, ma abbiamo sempre pensato che avremmo potuto fare di più”, ha affermato con onestà Robertson. “Abbiamo dimostrato che siamo in grado di reagire alle sconfitte, questo è quello che è successo. Siamo stati battuti in finale di Champions e l’anno dopo abbiamo vinto. Allo stesso modo abbiamo perso le Premier League per un punto e dopo un anno siamo noi a festeggiare”.

