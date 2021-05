Liverpool, Salah: “Con tifosi nostra classifica sarebbe migliore. Gol Alisson momento clou”

L'attaccante Reds premiato dai tifosi come miglior giocatore della stagione

PERSONALE - "Penso di aver giocato bene in questa stagione, ma non si tratta di me e di come ho giocato io. Si tratta della squadra. Per quanto riguarda noi come squadra, credo che se avessimo avuto i tifosi allo stadio, la nostra posizione finale e la nostra situazione sarebbe molto migliore", ha spiegato Salah nominato proprio dai fan come miglior giocatore della stagione. "Abbiamo sofferto molto in questa stagione con l'assenza dei tifosi. Sono contento che abbiamo giocato l'ultima partita della stagione con loro. È stato fantastico rivederli allo stadio".