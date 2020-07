Liverpool, Salah convinto: “Possiamo vincere la Premier League anche nei prossimi anni”

Una Premier League appena festeggiata e la testa che pensa già al futuro e, perché, ad altri successi. Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha commentato il successo di questa stagione in Inghilterra dei suoi Reds sognando di poter ripetersi anche nei prossimi anni.

Salah: “Il Liverpool può vincere per 2-3 anni”

Parlando ai microfoni della BBC, l’egiziano del Liverpool ha risposto ad alcune domande sulla squadra in vista delle prossime stagioni e dei prossimi traguardi da raggiungere: “Vincere la Premier League è un sogno diventato realtà”, ha detto Salah. “Ma dobbiamo continuare con questa fame anche nella prossima stagione perché sarà più difficile. Le altre squadre proveranno a contrattaccare e batterci. Ecco perché noi non dobbiamo abbassare la guardia”.

E poi in prospettiva futura: “Vincere il campionato per 2 o 3 volte di fila? Perché no? Le barriere sono solo nelle nostre teste. Penso che se riusciremo a mantenere la stessa fame e ad andare avanti con concentrazione saremo in grado di farlo”. Parole importanti ricche di fiducia e ambizione da parte dell’egiziano che è riuscito a conquistare la Premier League col Liverpool e interrompere il digiuno Reds che durava da 30 anni.

