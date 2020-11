Liverpool, scintille tra Salah e Klopp: niente mano tra i due al cambio e attaccante furioso

Sconfitta in Champions League contro l’Atalanta e pareggio, con tanto di polemiche contro il Brighton. Non è certo un bel momento per il Liverpool che si trova anche a dover probabilmente risolvere alcune tensioni inattese. Protagonisti Mohamed Salah e Jurgen Klopp tra i quali ci sarebbero stati momenti di tensione al momento del cambio dell’egiziano.

Salah: niente mano a Klopp e furia in panchina

Non è passato inosservato l’atteggiamento di Mohamed Salah al momento della sua sostituzione per far entrare in campo Mané. Il campione egiziano, che al 60’ ha sfornato l’assist per il momentaneo 1-0 firmato da Diogo Jota, al 64’ è stato richiamato in panchina da Jurgen Klopp. Quando l’ex Roma ha appreso che doveva essere lui ad uscire, ecco le lamentele in campo con smorfie e braccia larghe. Poi, passando davanti al proprio tecnico ecco il mancato “cinque” nonostante il tedesco abbia allungato la mano per cercarlo.

L’attaccante si è seduto in panchina visibilmente arrabbiato e ha proseguito nel dire qualcosa, probabilmente per sfogarsi dalla rabbia del momento.