Liverpool sconfitto dal Burnley, Wijnaldum: “Non sappiamo perché non riusciamo a fare gol. Forse…”

Cade il Liverpool e lo fa ad Anfield dopo 68 partite da imbattuta. L’ultima squadra a riuscire a mettere k.o. i Reds era stata il Crystal Palace nel 2017. Questa volta è toccato al Burnley con un rigore. Tanto è bastato per imporsi sulla squadra di Jurgen Klopp. Ancora zero reti all’attivo per i campioni in carica e un evidente problema del gol che Georginio Wijnaldum non sa spiegarsi.

Wijnaldum: “Non sappiamo perché non riusciamo a fare gol”

“Davvero difficile questo momento. Prima della partita avevamo buone sensazioni per la sfida contro il Burnley. Volevamo giocare e avere un buon possesso palla”, ha detto il centrocampista dei Reds ai microfoni di Sky Sports. “Abbiamo creato abbastanza palle gol per segnare ma purtroppo non ci siamo riusciti. Non siamo stati abbastanza cattivi forse sotto porta e loro hanno preso il rigore e fatto gol”.

E ancora: “Abbiamo avuto sicuramente ogni mezzo per vincere. Ma adesso in questo momento facciamo fatica a segnare. Difficile da spiegare e non sappiamo perché. Le persone da fuori diranno che non abbiamo fiducia ma io credo non sia così. Se tiri tutti i palli addosso al portiere è perché non siamo stati lucidi e ‘avidi”. Dobbiamo andare avanti e pensare alla prossima gara. Contro il Manchester United dobbiamo provare a vincere”, ha concluso Wijnaldum.