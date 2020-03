Liverpool sconfitto in Premier League, Gary Neville esagera e… festeggia con una bottiglia di spumante

Il primo match perso dal Liverpool in questa stagione di Premier League rischia di passare alla storia. Non tanto per il clamore del 3-0 che il Watford ha rifilato ai campioni d’Europa in carica, quanto per le reazioni dei tifosi avversari, felici per la sconfitta della squadra di Klopp.

In un campionato dominato, ecco che una piccola caduta può portare tanta felicità a chi era stufo di vedere i Reds vincere incontrastati. Dopo il messaggio sarcastico dell’Arsenal, ecco che Gary Neville, ex leggenda del Manchester United, si è lasciato andare a diversi post social sul proprio profilo. Uno di questi sta spopolando sul web. L’attuale commentatore televisivo ha addirittura stappato una bottiglia di spumante per festeggiare la caduta del Liverpool. Insomma, se in casa Reds c’è amarezza, da parte delle altre squadre c’è grande entusiasmo…