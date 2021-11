Liverpool sconfitto, Klopp è una furia col Var: “Abbiamo un problema con errori evidenti”

Il tecnico Reds arrabbiato per le decisioni degli arbitri

Come riporta il Guardian, il tecnico tedesco ha messo nel mirino la prima rete degli Hammers dove Alisson è stato ostacolato fallosamente da Ogbonna: "Come fa quello a non essere fallo? Alisson è stato chiaramente ostacolato. Se si guarda la dinamica dell'azione non ci sono dubbi sul fatto che quello sia fallo ai danni di Alisson. La decisione degli arbitri è stata davvero strana", ha detto Klopp. Ulteriore rabbia per un fallo da cartellino rosso non sventolato a Cresswell dopo un intervento su Handerson: "Quell'intervento di Cresswell è da cartellino rosso. Sì, tocca anche la palla. Ma un intervento così duro e a quell'altezza non può che essere fallo per la sua pericolosità. Ci sono troppe cose in cui si dice 'vediamo cosa dice il Var' ma la verità è che abbiamo un problema con i chiari ed evidenti errori perché chiunque abbiamo per il Var si nasconde dietro gli arbitri. Questo è un grosso problema".