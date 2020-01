Liverpool sempre più da record: Klopp fa meglio dello United di Ferguson

Nessun segnale di stanchezza, nessun appagamento. Il Liverpool di Jurgen Klopp è un fiume in piena capace di travolgere tutti con un ritmo impressionante. I Reds hanno vinto tutte le gare di Premier League, eccezion fatta per il match contro il Manchester United all’andata, terminato 1-1. Per il resto solo vittorie e lo score è impressionante: 22 successi su 23 gare disputate. Il dato è notevole anche perché permette ai campioni d’Europa di superare il primato appartenente allo United di Sir Alex Ferguson, capace di vincere 22 gare su 38 da agosto fino a gennaio. Al termine del primo mese dell’anno solare nessun club di Premier League aveva vinto così tante partite in campionato. E il Liverpool non ha intenzione di fermarsi.