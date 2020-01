Liverpool sempre più da record: Sheffield battuto 2-0

Il Capodanno non sembra aver sortito alcun effetto sul Liverpool. I Reds di Jurgen Klopp continuano a vincere. Stavolta la vittima è lo Sheffield United. La capolista non è mai in difficoltà e controlla la gara dall’inizio alla fine. Bastano 4 minuti a Salah per sbloccare il risultato. L’egiziano è bravissimo a farsi trovare pronto sul cross di Robertson per insaccare. Nella ripresa arriva il raddoppio con Mané all’64’: il senegalese è lestissimo a ribattere a rete dopo la parata del portiere sul tiro di Salah. Il Liverpool vince 2-0 e consolida la leadership. Il Leicester City, secondo, resta distante 13 lunghezze.