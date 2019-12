Liverpool sempre più inarrestabile: Watford k.o. 2-0

La corsa sfrenata del Liverpool verso la vittoria in Premier League non sembra conoscere soste. I Reds superano anche il Watford e consolidano un dominio finora apparso inscalfibile. Le Hornets disputano un buon primo tempo, creando occasioni da gol al pari della capolista. Ma la differenza si concretizza quando Salah sblocca il match al 38′: gol sbagliato dal Watford, contropiede architettato da Firmino, velo di Mané e l’ex Roma deposita in rete. Nella ripresa il Liverpool controlla, anche se serve una prodezza di Alisson su Deulofeu per mantenere il risultato. Al 90′ Salah chiude la pratica con un pregevole colpo di tacco. Il Liverpool continua a vincere. Un buon modo per festeggiare i rinnovi di Jurgen Klopp e James Milner.