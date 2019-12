Liverpool, senti l’ex Benitez: “Difficile che perdano partite, hanno grande equilibrio e…”

Quest’anno il Liverpool, dopo una lunghissima attesa, tornerà a vincere la Premier League. Questa la convinzione dell’ex allenatore dei Reds Rafael Benitez, intervenuto a Sky Sports Uk: “Hanno acquisito grande consistenza, normalmente durante una stagione si vincono e si perdono partite, in questo caso mi sembra abbastanza difficile che incomberanno in qualche sconfitta. Penso che negli ultimi anni sono stati acquistati i giocatori giusti, così da trovare un ottimo equilibrio: i difensori sono bravissimi, gli attaccanti hanno ottime qualità e i centrocampisti garantiscono, come detto, equilibrio fra le due fasi. Ci abbiamo provato col Newcastle a fermarli, ma è molto difficile, sono davvero molto veloci”.

Benitez, alla guida del Liverpool, è giunto al secondo posto nel 2009.