Liverpool senza limiti, +22 punti sulla seconda: vantaggio più ampio nella storia della Premier League

Il Liverpool mette a segno un altro record incredibile: +22 punti sulla seconda in classifica, in questo caso il Manchester City. Nessuno era mai riuscito a concludere una giornata della Premier League con questo ampio vantaggio.

Una marcia inarrestabile per i Reds che con la vittoria ottenuta contro il Southampton (4-0), hanno raggiunto 73 punti su 75 disponibili finora in Premier League. Una macchina perfetta che vanta +22 lunghezze di vantaggio in classifica sul Manchester City secondo. Si tratta di un vero record, ovvero il vantaggio più importante della storia del massimo campionato inglese. Nessuno aveva mai concluso la giornata di campionato con questo margine. Oggi la squadra di Guardiola avrà la possibilità di accorciare – Tottenham permettendo -, ma resta il dato statistico impressionante. ,