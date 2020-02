Liverpool senza limiti: beffato 3-2 un ottimo West Ham, decide Mané

Ancora un’altra vittoria. Il Liverpool non conosce soste in Premier League. Il cammino dei Reds recita 27 gare con 26 successi e un solo pareggio. Un ruolino da record, che potrebbe fruttare il titolo già durante il mese di marzo: un evento inimmaginabile a inizio stagione. Stavolta gli uomini di Jurgen Klopp hanno dovuto faticare più del dovuto per avere ragione di un ottimo West Ham, capace di mettere a nudo qualche pecca difensiva già emersa in Champions contro l’Atletico Madrid.

IL MATCH – Lo spartito dei Reds non cambia: partenza sprint con un pressing asfissiante a tutto campo e ripartenze velocissime. Al 7′ Wijnaldum insacca con un perfetto colpo di testa e porta in vantaggio il Liverpool. Tuttavia il vantaggio dura solamente 3 minuti. Diop replica con un’altra incornata che batte Alisson. La capolista della Premier League non molla e prova a riportarsi in vantaggio con Mané, Firmino e Alexander Arnold, ma il West Ham replica con il solito Diop, vicino al clamoroso vantaggio. L’impensabile si materializza nella ripresa: al 54′ Fornals trova la girata vincente. Al 68′ i Reds trovano il pari con Salah, grazie anche alla complicità di Fabianski. Regna l’equilibrio nel finale con un’azione per parte. A risolvere la sfida ci pensa Mané con un colpo di testa su assist di Alexander Arnold all’80’. Finisce 3-2. Il Liverpool dei record continua la sua marcia.