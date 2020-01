Liverpool senza limiti: United k.o. nel derby d’Inghilterra 2-0

Il Liverpool è senza freni. Nemmeno il derby d’Inghilterra con il Manchester United frena la corsa degli uomini di Klopp. I Reds si impongono per 2-0 al termine di un match condotto quasi interamente. L’equilibrio si interrompe presto: al 13′ Van Dijk irrompe in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo e fa 1-0. Il Liverpool tiene ritmi elevati e sfiora il raddoppio. Firmino si vede annullato il gol del 2-0, ma lo United non si vede dalle parti di Alisson. Nel secondo tempo, i Reds mancano il bis, mentre i Red Devils di Solskjaer crescono e vanno vicinissimi al pareggio. Klopp soffre, ma all’ultimo minuto Alisson innesca il contropiede di Salah, lasciato fatalmente solo. Tocco preciso, De Gea battuto e nuova vittoria. I Reds allungano ancora: 16 i punti di vantaggio sul Manchester City, secondo in classifica.