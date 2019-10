Liverpool, Shaqiri insoddisfatto: “Vorrei giocare più spesso…”

Il Liverpool avanza a punteggio pieno ed inizia a sognare concretamente la Premier League, complice anche il secondo passo falso del Manchester City. Tuttavia, c’è un piccolo caso interno allo spogliatoio dei Reds. Si tratta di Xherdan Shaqiri. L’attaccante svizzero ha spiegato le sue sensazioni a Schweizer Illustrierte: “Certo, sono insoddisfatto di non giocare più spesso. Se c’è qualcuno convinto che questa non sia la reazione di un professionista, ha sbagliato lavoro”. Nessuna polemica con l’allenatore: “Klopp non può discutere personalmente del ruolo di ciascun giocatore, è normale. Abbiamo una grande squadra di talento e molti devono aspettare la loro possibilità. Non ho mai avuto problemi con l’allenatore. Sa che sono pronto”.