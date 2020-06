Liverpool spietata e record negativo per il Crystal Palace: nessun tocco in area dei Reds

Una stagione dominata in lungo e in largo quella del Liverpool in Premier League. Questa sera, in caso di mancata vittoria del Manchester City contro il Chelsea, i Reds diventeranno ufficialmente campioni di Inghilterra. Un trionfo sottolineato dai numeri impressionanti. Non solo quelli della classifica, ma anche quelli dell’ultima gara contro il Crystal Palace.

Liverpool: dominio totale contro il Crystal Palace

La storia è fatta anche di numeri e statistiche ed ecco perché la partita del Liverpool contro la squadra di Roy Hodgson rimarrà negli albi inglesi e non solo. Il poker rifilato dai Reds ai rivali è solo una parte della fantastica serata descritta dai numeri. Infatti, c’è un record, in realtà negativo piuttosto importante: il Crystal Palace non ha mai toccato un pallone dentro l’area di rigore Reds. Una nettissima superiorità certificata da questa statistica. Non era mai accaduto in Premier League, almeno da quando Opta raccoglie i dati.

LE PAROLE DI KLOPP SUL TITOLO DI PREMIER LEAGUE

