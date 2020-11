Liverpool super anche senza Salah: Diogo Jota strega il Leicester, Reds primi

E’ sempre più il Liverpool di Diogo Jota. L’attaccante portoghese continua a confermarsi punto di riferimento prezioso per i Reds in questa prima parte di stagione, arrivando anche a mettere in discussione il predominio nelle gerarchie di Jurgen Klopp del tridente composto da Mohamed Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino. La positività dello stesso Salah al Covid-19 ha dato ulteriore spazio a Digo Jota che non si è fatto pregare contro il Leicester City. Il big match di Premier League ha visto la superiorità dei Reds, vincitori per 3-0.

LA GARA

L’equilibrio si sblocca al 22′: Evans cerca di anticipare Mané e insacca di testa nella propria porta portando in vantaggio il Liverpool. Il Leicester risponde con Justin che chiama Alisson alla parata. Al 41′ arriva il 2-0 firmato da Diogo Jota con un perfetto colpo di testa. Nella ripresa i Reds sfiorano per due volte il tris, ma colpiscono sempre il palo con Firmino in due occasioni e con Wijnaldum. Lo stesso Firmino si rifà nel finale siglando il gol del 3-0. Con questa vittoria gli uomini di Klopp volano al comando della Premier League insieme al Tottenham con 20 punti.