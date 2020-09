Liverpool, Thiago Alcantara positivo al Coronavirus

Il Liverpool ha annunciato sul proprio sito ufficiale che il centrocampista Thiago Alcantara ha contratto il coronavirus. Il calciatore spagnolo di 29 anni è risultato positivo al tampone. Thiago è stato messo in quarantena su consiglio dello staff medico. “Il club prevede di continuare a rispettare tutti i protocolli relativi a COVID-19. Thiago rimarrà in isolamento per tutto il tempo necessario “, ha fatto sapere il servizio stampa del Liverpool. Thiago Alcantara si è trasferito al Liverpool il 18 settembre per 20 milioni di sterline (quasi 22 milioni di euro) dopo aver vinto la Champions League con il Bayern Monaco. Il centrocampista ha debuttato con la squadra di Jurgen Klopp nella partita del secondo round del campionato inglese contro il Chelsea.