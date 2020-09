Liverpool, Thiago Alcantara si presenta con un record assoluto in Premier League… in soli 45′

Se il buongiorno si vede dal mattino… Thiago Alcantara stupisce tutti e conferma la bontà dell’acquisto da parte del Liverpool. Il centrocampista ex Bayern Monaco ha fatto il suo esordio con la nuova maglia nel 2-0 dei Reds in Premier League contro il Chelsea e si è preso la scena… in soli 45′.

Il record di Thiago Alcantara

Thiago Alcantara sembra essersi preso il Liverpool dopo neppure una settimana dal suo arrivo. Entrato nella ripresa della sfida contro il Chelsea, il centrocampista è stato assoluto protagonista della gara con tanto di record speciale mai realizzato in Premier League. Lo spagnolo, infatti, con i suoi 75 passaggi in una sola frazione di gioco ha fatto meglio di tutti i calciatori rivali che hanno disputato per intero il match. Nessuno ha effettuato più passaggi di lui e questo è un vero record. Come ricorda Opta, infatti, da quando vengono aggiornati i dati relativi a queste statistiche, nessuno in Premier League era riuscito in un solo tempo ad imporsi come Thiago Alcantara ha fatto in soli 45′.

Klopp ha un nuovo generale in mezzo al campo. Le rivali sono avvisate…