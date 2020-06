Liverpool, tifosi nel mirino. La Premier infuriata: “Assurdo festeggiare così”

Trent’anni sono un arco temporale molto lungo. Se si tratta della durata di un’attesa, acquisiscono il peso di un fardello sentimentale enorme. Il Liverpool è tornato a festeggiare la vittoria del campionato inglese per la prima volta dal lontano 1990. I tifosi dei Reds non hanno esitato a scatenare la loro gioia tutti insieme, incuranti delle norme sul distanziamento sociale per contrastare la diffusione del Coronavirus. L’accaduto ha destato numerose polemiche e la dura presa di posizione da parte del club contro i propri supporters.

ATTACCO

Ora è toccato alla Premier League attaccare i tifosi per il loro comportamento scriteriato. L’amministratore delegato del campionato inglese, Richard Masters, non ha usato senza mezze misure per criticarli: “Nessuno vuole fermare i loro festeggiamenti, ma il modo in cui hanno fatto festa non è giusto e lo ha confermato anche il club successivamente. Quello che è successo durante quella notte è deplorevole. Hanno sbagliato. La festa è sfuggita di mano come accaduto in spiaggia o in alcune feste in strada”.

PUBBLICO

Sempre Master ha commentato anche l’ipotesi di rivedere presto i tifosi allo stadio: “Questo è un argomento in agenda. Ci siamo proposti come “cavie” per varie soluzioni che successivamente potrebbero essere utilizzate anche altrove come i passaporti biologici, utili anche per non rispettare le distanze sociali”.