Liverpool, tocca a Lonergan: il portiere è pronto a scrivere la storia

Prima Alisson, poi Adrian. A Liverpool suona insistentemente l’allarme portieri. Infatti, i Reds si trovano privi dei primi due estremi difensori e contro il Southampton saranno costretti a schierare il terzo guardiano dei pali. Si tratta di Andy Lonergan ed è l’autore di una favola sportiva incredibile. Finora aveva sempre giocato nelle categorie minori, con apparizioni al Fulham ed al Boston, ma negli anni della loro militanza in Championship. Poi la chiamata di Jurgen Klopp, che sembra destinata a cambiargli la vita, forse definitivamente. Lonergan riscriverà la storia non appena sceso in campo: infatti, dal 2000 ad oggi, nessun giocatore aveva mai debuttato alla sua età, 35 anni. Un piccolo record da conquistare e festeggiare già in questo week end.