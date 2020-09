Liverpool, tutto fatto per Thiago Alcantara: “Il club rispecchia le mie ambizioni”

In casa Liverpool è giornata di presentazioni. Thiago Alcantara, nuovo acquisto di mercato, può finalmente posare con la maglia dei Reds. Il centrocampista spagnolo lascia il Bayern Monaco campione d’Europa in carica e si accasa al club vincitore dell’ultima Premier League. Un colpo straordinario per Jurgen Klopp, che può puntare nuovamente in alto.

AMBIZIONI

Lo stesso Thiago Alcantara racconta le sue impressioni ai canali ufficiali del club: “Ogni anno vuoi migliorarti e vincere sempre di più. Credo che questo club rispecchi ciò che sono e le mie ambizioni. Voglio raggiungere tutti gli obiettivi e vincere più trofei possibili. Abbiamo iniziato la stagione più tardi, ma ora si gioca. Cercherò di aiutare la squadra soprattutto sull’aspetto mentale”.