Liverpool, Van Dijk che succede? Più errori nelle ultime 4 gare di Premier League che nelle 154 precedenti

Anche i migliori possono sbagliare e persino Virgil Van Dijk non fa eccezione. Il difensore del Liverpool è stato protagonista del match d’esordio dei suoi in questa stagione di Premier League. Un gol, ma anche alcuni errori che per l’olandese sono davvero inediti. O quasi…

Van Dijk: quanti errori

Nel successo per 4-3 della squadra di Klopp contro il Leeds, Van Dijk è stato protagonista di un altro errore che ha portato ad un gol per gli avversari. Una novità o quasi dato che nelle ultime 4 partite, l’olandese si è ritrovato a concedere già due situazioni simili. Un dato inedito che, come riporta Opta, gli fa segnare un particolare record. Infatti il gigante difensore del Liverpool ha commesso più errori decisivi nelle ultime 4 partite disputate in Premier League rispetto a tutte le sue precedenti sfide giocare, ben 154. Nel prossimo turno del campionato inglese, il Liverpool giocherà contro il Chelsea e vista la forza dell’avversario in quel caso un errore potrebbe costare anche il risultato finale. Attenzione Virgil!