Liverpool, Van Dijk: “Con il Watford ko inaccettabile, vogliamo reagire”

Prima sconfitta in campionato per il Liverpool, che, nella giornata di ieri, è stato travolto per 3-0 dal Watford. Un duro ko che, ai microfoni di Sky Sports, è stato così commentato dal difensore Virgil Van Dijk.

AMAREZZA – “Perdere fa male, non è accettabile venir sconfitti 3-0. Loro hanno meritato la vittoria, noi dobbiamo rialzarci e continuare a lavorare. La difesa? Se guardiamo l’intero percorso stagionale, abbiamo fatto fin qui molto bene: credo che siamo la squadra ad aver mantenuto più volte la porta inviolata. L’aspetto positivo della nostra mentalità è che lavoriamo continuamente per migliorare. I record? Noi non li abbiamo mai menzionati, i record sono solamente per i media. Noi pensiamo solamente alle prossime partite: vogliamo reagire”.