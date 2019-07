Liverpool, van Dijk lancia l’allarme: “Se giochiamo in questo modo non vinceremo…”

Un’estate di preparazione piuttosto amara per i campioni d’Europa in carica del Liverpool. Nelle ultime quattro amichevoli sono arrivate solo un pareggio e tre sconfitte, l’ultima delle quali, quella pesante contro il Napoli.

Non certo un bel modo per presentarsi alla sfida del 4 agosto contro il Manchester City, primo impegno con un titolo in palio, la Community Shield. Lo sa bene il centrale olandese Virgil van Dijk che, intervenuto in conferenza stampa, ha messo in allarme la squadra.

COSI’ NON SI VINCE – “Dobbiamo essere al nostro massimo livello”, ha detto ai giornalisti van Dijk. “Se giochiamo così, non vinceremo la Community Shield, mi pare logico. Abbiamo una buona settimana per prepararci e ci sarà anche un amichevole prima e questo è positivo per tutti i calciatori che torneranno questa settimana in ritiro. Saremo sicuramente pronti per il City”. Il Liverpool si prepara, quindi, a giorni di lavoro fondamentali per la gara di domenica e la prossima stagione. Klopp porterà la squadra a Ginevra dove prima ci sarà la gara contro il Lione e poi la preparazione in vista dei Citizens. E sull’importanza del ritiro di questi giorni: “Sì, sicuramente sarà importante. L’anno scorso abbiamo avuto un ritiro molto duro laggiù. C’è stato un sacco di duro lavoro e anche un sacco di lavoro tattico. Mi aspetto un po’ lo stesso. Ovviamente la nostra stagione inizia domenica, quindi questa settimana servirà a tenerci concentrati sulla sfida contro il Manchester City”, ha concluso van Dijk.