Liverpool, Van Dijk: “Mi manca il calcio. Ora capisco quanto sia difficile ritirarsi”

L’emergenza Coronavirus ha costretto diversi governi a imporre drastici lockdown e conseguenti quarantene precauzionali. Anche il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk ha sperimentato l’isolamento. Il giocatore olandese ha raccontato le sue sensazioni negli ultimi due mesi a BT Sport: “Mi mancano tutte le gare oltre a vedere gli altri ragazzi. Ovviamente stiamo trascorrendo tanto tempo insieme. La sensazione che provo ora è qualcosa che non ho mai avuto prima. Mi fa apprezzare un po’ di più ciò che ho. Sarà strano. Non voglio pensare alla pensione, ma sarà sicuramente una cosa strana. Ti fa pensare a quanto sia difficile per i giocatori prendere la decisione di ritirarmi”.